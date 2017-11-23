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23 Kasım 2017 14:12

Okul Aile Birliği sucuk ekmek etkinliğiyle kışa ‘merhaba’ dedi

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, 15 Eylül Ortaokulu Aile Birliği okul bahçesinde düzenlediği sucuk ekmek etkinliği ile kış mevsiminin ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

Okul Aile Birliği sucuk ekmek etkinliğiyle kışa ‘merhaba’ dedi

23 Kasım 2017 14:12


Okul Müdür Yardımcısı Kemal Dedeoğlu’nun koordinasyonunda, okul müdür yardımcısı Selman Burunsuzoğlu, okulun öğretmenlerinden Muammer Sabuncu’nun destekleriyle gerçekleşen etkinlikte; öğrencilere sembolik fiyatlarla mangalda pişirilen sucuk ekmekler satıldı.


Okul Aile Birliği Başkanı Kader Özgen’in öncülüğünde, Aile Birliği üyeleri; Namık Tuncel, Nuray Topkan, Hülya Aran, Hatice Bilgiç, Rukiye İpteş, Ayşe Gümüş, Ümmügül Ergün, Melek Arslan, Özlem Topuz, Nilay Köse ve Esra Sazlık’ın güç birliğiyle gerçekleşen etkinlikte; 500 adet yarım ekmek sucuk dağıtımı yapıldı.


15 Eylül Ortaokulu Müdürü Soner Suyolcu’nun onayıyla gerçekleşen etkinlikle ilgili açıklamalarda bulunan Okul Aile Birliği Başkanı Kader Özgen, yaptıkları her faaliyetin eğitim ve öğretim için olduğunu vurgulayarak, “Amacımız düzenlediğimiz bu tür etkinliklerle elde edilen gelirleri okulumuzun ihtiyaçlarına yönelik harcamak ve bunun yanı sıra da bu etkinlikte elde edilen gelirin bir kısmıyla da ihtiyaç sahibi ailelerin okulumuzda eğitim gören öğrencilerine destekte bulunmaktır. Bu etkinliklerde birlikten kuvvet doğuyor. Okul Aile Birliği üyeleri olarak her zaman elele bu çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Bu çalışmalarda bizleri mutlu kılıyor” dedi.


Okulda bahçesindeki sucuk ekmek etkinliğini koordine eden Okul Müdür Yardımcısı Kemal Dedeoğlu ise; kış mevsimini karşılamak için Okul Aile Birliği tarafından düzenlenen etkinlikte görev almaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek,” Bu etkinliği geçen sene de düzenlenmiştik. Hedefimiz gelenekselleşmesini sağlamaktır. Çocuklarımızı bu etkinliği çok sevdi ve büyük bir iştahla karşılıyorlar. Bizim tek amacımız ise çocuklarımızı mutlu görebilmektir. Onların gözlerindeki mutluluk ışıltısını görebilmek de bizlere yetiyor” diye konuştu.




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