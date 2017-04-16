Okul bahçesinin duvarına ilkbaharı getirdiler

Atatürk İlkokulu Müdürü Mustafa Karaman’ın öncülüğünde, ilçenin sevilen ressamı Ata Mahmut Altınok ile okul idaresi gözetiminde gerçekleşen velilerin okulun bahçe duvarlarını rengârenk figürlerle süslenmesi renkli görüntüleri de beraberinde getirdi.

Öğrencilerinin hayallerindeki kahramanların yanı sıra, gökkuşağı, güneş, yıldız, kuş, ağaç, çiçek, sevimli hayvanlar gibi figürleri okulun bahçe duvarına adeta nakşeden velileri, bu güzel çalışmasında Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır da yalnız bırakmadı.

Çocuğunun eğitim gördüğü okulun bahçe duvarlarını veli arkadaşlarıyla birlikte renklendirmekten duyduğu memnuniyeti ifade eden öğrenci velisi Yeşim Bilekyiğit, “Böylesi güzel bir çalışma olanağı sağladığı için okul müdürümüz ve idarecilerimize teşekkür ediyorum. Çünkü çocuğumun eğitim gördüğü bu okulda bu çalışmayı yapmak benim için tarifi imkânsız bir duygu” dedi.

Velilerden Dilek Cinüçen ise; bu çalışmayı üç ay kadar önce 3-B sınıfı velileri olarak başlattıklarını belirterek, “O çalışmanın devamının gelmesi çok güzel oldu. Böylelikle okulumuzun bahçesi gözle görülür bir şekilde güzelleşti. Okulumuza bizden hoş bir hatıra kaldığını düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

Velilerin okul bahçesini resimlemesi çalışmalarını yakından takip eden Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır da, gerçekleştirdikleri çalışmanın Balıkesir Valiliği tarafından il genelinde sürdürülen Bengi Projesi kapsamında sürdürüldüğünü vurguladı.

‘Fırçanı Kap Gel’ adını taşıyan projeyi ilçe genelindeki okullara da yaymayı planladıklarını anlatan Müdür Bahadır, “İlkbaharın gelmesi ve havaların güzelleşmesiyle birlikte okulların öğrenciler için daha renkli daha güzel ve daha yaşanılabilir bir okul bahçesi oluşturabilmek adına bu çalışmayı yapıyoruz. Okul bahçesinin soğuk duvarlarını resim görselleriyle daha sıcak bir hale getirmeye çalışıyoruz. Ben bu çalışmaya destek veren herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Öğrenci velilerinin okulun duvarlarına renkli figürler çizerek, okulu çocuklara sevdirebilmek adına Müdür Mustafa Karaman tarafından kendisinden destek istediğini anlatan Resim Eğitmeni Ata Mahmut Altınok ise bu sosyal çalışmaya seve seve katkı verdiğini ifade etti.

Amaçlarının okul bahçelerinin duvarlarını süsleyerek öğrencilerin ruhlarına görsel bir güzellik katmak ve farkındalık oluşturmak olduğunu kaydeden Altınok, “Tabii bir yandan da bunu yaparken, velilerimizin okula daha fazla sahip çıkmalarının da önünü açmak istedik. Bu yolla çocukların da okullarını daha çok sevmelerini ve okula daha fazla istekle gelebilmelerini hedefledik “diye konuştu.