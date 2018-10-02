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Okul çıkışı kalp krizi geçiren öğretmen kurtarılamadı

Balıkesir’in Gönen ilçesinde bir öğretmen, okulun önünde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde bir öğretmen, okulun önünde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.


Mehmet Akif Ersoy İlkokul' unda görev yapan Ahmet Kamil Kalıpçıoğlu (61), görev yaptığı okulun önünde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, yılların sınıf öğretmeni A. Kamil Kalıpçıoğlu, okuldan çıktığı sırada fenalaşarak yere düştü. Olay yerine çağrılan 112 ekipleri uzun süre kendisine kalp masajı yaptı. Hastaneye kaldırılan Kalıpçıoğlu yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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