Okul sporları açılış töreni ile başladı

Kurtdereli Spor salonunda düzenlenen tören saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından programın açılış konuşmasını yapan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, “Düzenlediğimiz bu okul sporları faaliyetleriyle öğrencilerimizi ve çocuklarımızı sporun içinde tutmayı amaçlıyoruz. Ayrıca kabiliyetli ve yetenekli olan öğrencilerimizi Türk sporuna hazırlamayı amaçlıyoruz. Tüm okul takımlarımıza, sporcularımıza, beden eğitimi öğretmenlerimize ve okul yönetimlerine yeni eğitim öğretim yılı okul sporları müsabakalarında başarılar diliyorum” dedi.

'Her öğrencimizin bir spor dalında aktif bir şekilde yer almasını çok önemsiyoruz' diyerek sözlerine başlayan İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, “Spor altyapısının en önemli kaynaklarından olan anaokulundan başlayarak, bütün okullarımızda sporun yaygınlaştırılması, şehrimizde var olan spor altyapısının kullanılması ve spor teşkilatımızla ortak projeler oluşturulmasını önemsiyoruz. Daha fazla sporcu ile müsabakalar yapmak, bu müsabakaları ilçelere yayarak, ilçelerimizdeki gençlerimizi de bu etkinliklere katmak en büyük amacımız. Yeni sezonun ilimize ve tüm gençlerimize hayırlı olmasını diliyor, organizasyonlarda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Karesi Fatma Emin Kutvar Anadolu Lisesi ile Altıeylül Cumhuriyet Anadolu Lisesi arasında oynanan açılış maçı öncesi Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü personelleri ile Milli Eğitim Müdürlüğü personelleri gösteri maçı yaptı. Maçın hava atışını Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu ile Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız gerçekleştirdi.

Okullar tarafından heyecanla beklenen okullar arası spor müsabakaları genç erkekler basketbol, genç erkekler futbol ve genç kızlar basketbol müsabakaları ile devam edecek.

Kurtdereli Spor Salonunda gerçekleştirilen açılış törenine İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, Altıeylül İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Çelik, idareci, öğretmen ve öğrenciler katıldı.