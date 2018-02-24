Okul yanına baz istasyonu kurulmasına velilerden tepki

Kızıklı Ortaokulu’nun yaklaşık 20 metre yakınına kurulmaya başlanan baz istasyonu öğrenci velilerinin tepkilerine sebep oldu. Okul bahçesinde bir araya gelen veliler, 215 öğrencinin tehdit altında olduğunu iddia ederken, baz istasyonunun kaldırılmaması halinde öğrencileri okula göndermeyeceklerini söyledi. Muhtar Ahmet Sezer de istasyonunun okul yanından alınarak başka yere taşınmasını isteyerek, buna kendisinin de yardımcı olacağını söyledi.

Baz istasyonunun öğrencilere zarar vereceğini anlatan velilerden Dilara Yılmaz, ”Bunun okuldan uzak olmasını istiyoruz. Öğrenciler gününün yarısı okulda geçiyor. Bunun kaldırılmasını istiyoruz” dedi.

Rukiye Uzun da, ”Okulun yanına baz istasyonu kurmuşlar. Biz bunu istemiyoruz. Çocuklarımızın sağlığı çok önemli. Bunun daha uygun bir yere taşınmasını istiyoruz. Bunun için elimizden geleni yapmaya hazırız. Bütün yetkililerin bunu duymalarını istiyoruz” dedi.