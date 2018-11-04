Okul yöneticilerine kurs verildi

Erdek'te, okul,kurum müdürleri ve müdür yardımcılarına 4 gün boyunca dezavantajlı çocuklarla ilgili “Kapsayıcı Eğitim, Yöneticilerinin Eğitimi Kursu” verildi.

Milli Eğitim Bakanlığınca, UNİCEF işbirliği ve Erciyes üniversitesi koordinatörlüğünde okul, kurum müdürleri ve idarecilerine kurs verildi.

Kursta dezavantajlı çocuklar olmak üzere tüm çocuklara hizmet sunan eğitim personelinin kapasitesini güçlendirmeyi ve her çocuğun kaliteli kapsayıcı bir eğitime erişimini sağlamak açısından yöneticilerinde kapsayıcı eğitim ile ilgili bilgi, beceri, değer ve farkındalıklarını arttırmak amacıyla tüm okul/kurum müdürleri ve müdür yardımcılarına kapsayıcı eğitim yöneticileri eğitimi kursuna katıldı. Kapsayıcı eğitim kursunu, Bandırma Hasan Atlı Ortaokulu Müdürü Hakan Hasan Terzioğlu, tarafından verildi.