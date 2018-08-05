Okullarda hummalı çalışma

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç, okulların fiziki durumlarını yerinde görmek amacıyla öğrenci velilerin yoğun talebi üzerine açılan Altınoluk Niyazi Erol İmam Hatip Ortaokulu, Salih Korkut Budaras ve Kadıköy Mehmet Refii Terzioğlu İlkokulu’nu ziyaret ederek okulda yapılan hazırlık çalışmalarını yerinde inceledi.

Kadıköy bölgesindeki ortaokul ihtiyacını büyük oranda giderecek olan ve şubat ayında yapımına başlanan, 2018/2019 eğitim-öğretim dönemine hazır hale getirilmesi için çalışmaları devam eden 24 derslikli Kadıköy Leman Akpınar Ortaokulu inşaatında incelemelerde bulunduktan sonra, tam gün eğitime geçecek olan Şehit Kadir Altınöz İlkokulu’nda yapılan bahçe genişletme çalışmalarını denetledi. Koç, sorunsuz bir eğitim ve öğretim yılı için hummalı çalışmaların sürdüğünü açıkladı.