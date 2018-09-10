Okullarda uyum haftası eğitimleri başladı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 2018/2019 eğitim-öğretim yılında okul öncesi, ilkokul 1. sınıf, ortaokul 5. sınıf ve ortaöğretim 9. sınıfa devam edecek öğrenciler, uyum haftası eğitimleri için bugün sınıfları doldurdu.

Milli Eğitim Bakanlığı'nca, öğrencilerin okul kaygılarını gidermek ve onlara okul ortamını sevdirmek, öğrenme ortamını, öğretmenleri ve arkadaşlarını tanımalarına yardımcı olmak için 2006-2007 eğitim öğretim yılından bu yana uygulanan uyum haftasının başlangıcı nedeniyle Edremit Mithat Fethi Büyükdalgıç İlkokulu ve Yılmaz Akpınar İlkokulunu ziyaret eden Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç öğrenci, öğretmen ve velilerle sohbet etti.

Edremit İlçesinde 7 bin 237 öğrencinin bugün itibarıyla uyum haftası kapsamında okullarda olması gerektiğini belirten Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç, "Okulların tatile girdiği Haziran Ayı'ndan itibaren okul yöneticilerimiz 2018/2019 eğitim-öğretim yılına hazırlanmak için çok çalıştılar, eğitim ortamlarını daha temiz, daha sağlıklı ve daha güvenli hale getirmek için gayret gösterdiler ve bugün sevgili öğrencilerimize okulların kapılarını açtılar. 10-14 Eylül 2018 tarihleri arasında devam edecek uyum haftasında; her eğitim kademesine yeni başlayan öğrenciler için sınıflarını, öğretmenlerini ve okulu tanımaya yönelik ön hazırlıkların yapıldı, hafta boyunca öğrencilerin okula daha kolay uyum sağlamaları amacıyla okul-öğretmen-veli ve öğrenciler için tanışma programları, okulun bölümlerinin tanıtılması, ders programları ve okul kuralları hakkında bilgilendirmeler yapılacak. 2018-2019 eğitim-öğretim yılının ise tüm öğrenciler için 17 Eylül 2018 Pazartesi günü başlayacak. Eğitim Öğretim yılının öğrencilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize ve tüm eğitim paydaşlarına hayırlı olmasını diliyorum. Allah'tan kazasız belasız bir eğitim öğretim yılı diliyorum.” dedi.