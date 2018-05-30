Okuma-Yazma kursunu bitirenler sertifika aldı

Erdek’de okuma yazma kursunu bitiren kursiyerler için Öğretmenevi konferans salonunda düzenlenen sertifika dağıtım töreni düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan program da konuşan Kaymakam Ekrem Çalık kursiyerlere okuma yazmanın önemi hakkında bilgi verdi. “Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşleri Emine Erdoğan’ın himayelerinde gerçekleştirilen okuma yazma seferberliği ile ilçede okuma-yazma bilmeyen birçok kişiye ulaşıldığını belirten Kaymakam Çalık "Çeşitli nedenlerden dolayı okuyamayan insanlarımız, aldıkları bu eğitim kapsamında günlük hayatlarına fayda sağlayacak düzeyde okuma-yazma bilgisine sahip oluyorlar. Anne ve babaların daha iyi evlat yetiştirmeleri için, mutlaka okuma yazma bilmeleri onlar üzerinde çok önemli etkiler bırakacaktır" şeklinde konuştu.

“Sende Oku Sende Yaz Okumadan Olmaz" sloganıyla Erdek Kaymakamı Ekrem Çalık başkanlığında kurulan komisyon nezaretinde başlatılan kursa toplamda 142 kişi başvuruda bulunurken, kursu başarıyla bitiren kursiyer sayısı 43 olarak açıklandı. Okuma-Yazma kursunu başarı ile tamamlayan kursiyerlere sertifikaları Erdek Kaymakamı Ekrem Çalık tarafından verilmesiyle tören sona erdi.

Sertifika törenine Kaymakam Ekrem Çalık, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Volkan Kocatürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erbil Camgöz, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Bekir Alkan, okul müdürleri, öğretmenler ve kursiyerler katıldı.