Okuma yazma öğrendiler

Havran Halk Eğitimi Merkezi açmış olduğu kurslarla okuma yazma bilmeyen vatandaşlara ulaşmaya devam ediyor. Bu kursları bitirerek okuma yazma öğrenen ve belge almaya hak kazanan kursiyerler Çakırdere Mahallesinde düzenlenen törenle sertifikalarına kavuştu. Düzenlenen törene Havran Kaymakamı Şeref Aydın, Havran İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Söbüoğlu, Havran Halk Eğitimi Müdürü Hasan Çam, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Sertifika töreni öncesi Havran Kaymakamı ve beraberindekiler yapımı devam eden Yeni Çakırdere İlkokulu inşaat çalışmaları hakkında bilgi aldı. Düzenlenen sertifika töreninin ardından kursiyerlerle sohbet eden Havran Kaymakamı ve beraberindekiler başarı dilek ve temennileriyle okuldan ayrıldı.