‘Okumak yaşamaktır’ Balıkesir’de tamamlandı

Avrupa okullarının ortak buluşma alanı olan eTwinnig portalında; kuruculuğunu Fransa ve Rize Çayeli İshakoğlu İlkokulunun yaptığı, Türkiye’de 81 il ve Avrupa’da 16 ülkenin ortaklığı ile yürütmüş olan ”Okumak Yaşamaktır” adlı projenin Balıkesir il temsilciliğini Plevne İlkokulu yaptı. Kitap okuma bilincini çocuklara aşılamak, kitap okumaya her kesimin dikkatini çekmek ve dünyaya bir mesaj vermek amacında olan proje iki ay sürdü. Yapılan organizasyonlarda çekilen fotoğraflar Plevne İlkokulu Bahçesinde diğer iller ve ülkelerle beraber eş zamanlı olarak sergilendi. Proje İl Temsilcisi Nevim Yıldırım Sarıtepe projenin önemli amaçlarının birinin de okuma sevgisi ile illerin doğal, tarihi ve kültürel tanıtımını bir araya getirmek olduğunu belirtti. Balıkesir’de okuma etkinlikleri Zağnospaşa Camii, Alaca Mescit, Saat Kulesi, Tarihi Şadırvan ve Tren Garı’nda yapılarak fotoğraflar çekilmişti. Okumak Yaşamaktır Fotoğraf sergisine İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Altıeylül İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Çelik, Okul Müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katılım sağladı. Fotoğrafları tek tek inceleyen Yıldız ve Çelik; başarılı çalışmaları için öğretmen, öğrenci ve tüm emeği geçenlere teşekkür etti.