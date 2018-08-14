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14 Ağustos 2018 18:28

Öldürülen özel güvenlikçi gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde öldürülen hastane güvenlikçisi toprağa verildi.

Öldürülen özel güvenlikçi gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı

14 Ağustos 2018 18:28


Ayvalık Devlet Hastanesi’ne güvenlik personeli olarak görev yapan Bayram Talip (40), Altınova’da 69 yaşındaki Mehmet Sıddık Akıncı tarafından kalbinden aldığı bıçak darbeleriyle hayatını kaybetti.


Akıncı’nın evinde işlenen cinayetin sebebi henüz öğrenilemezken, hayatını kaybeden Bayram Talip, öğle namazını müteakip Hacı Bayram-ı Veli Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından sevenlerinin gözyaşları arasında defnedildi. Cenazeye Başhekim Evren Akgöl, doktorlar ve mesai arkadaşlarıyla ailesi katıldı.




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