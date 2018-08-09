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09 Ağustos 2018 20:13

Olgay Alışık, 46 sanatçının resim sergisiyle yeniden hayata ‘merhaba’ dedi

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, ünlü ressam Emine Alışık, geçen yıl kalp yetmezliğinden kaybettiği 33 yaşındaki oğlu Olgay Alışık’ın adına Cunda Adası’nda sanat galerisi açtı.

Olgay Alışık, 46 sanatçının resim sergisiyle yeniden hayata ‘merhaba’ dedi

09 Ağustos 2018 20:13

Açılış, 46 sanatçının ‘Merhaba’ isimli sergiyle gerçekleştiririldi.


Emine Alışık’ı oğlunun ismini taşıyan Olgay Sanat Galerisi’nin açılışında sanatçı dostları ve kalabalık bir sanatsever topluluğu yalnız bırakmadı. Emine Alışık, “Bu sanat evimizi rahmetli oğlumun adına açtım. Burada sergi açılışları, şiir dinletileri gibi etkinliklerle adamıza kültürel anlamda bir şeyler katmak istiyorum. Ayrıca resim kurslarımızı da haftanın belirli günlerinde çocuklar ve yetişkinlere yönelik yapmayı planlıyoruz” dedi.


Sanat evinin açılışını 46 sanatçı arkadaşıyla birlikte hazırladığı resim sergisi ile gerçekleştirmiş olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Emine Alışık, “Şu anda burada Türkiye’nin çeşitli vilayetlerinden arkadaşlarım açılışa katıldı. Herkes birbirine sevgiyle, dostlukla sarılsın diye sergimize ‘Merhaba’ ismini verdik. Sanatı daha uzun yıllar yaşatabilme adına burada birlikte olmaya çalışacağız.” diye konuştu.


Emine Alışık, 17 yıldan bu yana yerli ve yabancı sanatçı arkadaşlarıyla birlikte sürdürdükleri Ege Rüzgarları adını taşıyan resim atölyesi ve akabindeki sergi çalışmalarının bu yıl 18’incisini düzenleyeceklerini bildirerek, “Yeni sanat evimizde 20 Ağustos’ta da Mehmet Akkaya adlı bir ressam arkadaşımızın da kişisel resim sergisi gerçekleşecek. Bu sergi 10 gün sürecek. Böylelikle sergilerimiz burada yaz-kış devam edecek. Şu anda bunların müracaatlarını alıyoruz” ifadelerini kullandı.




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