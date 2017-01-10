Oltacılar, kar altında kalan hayvanları unutmadı

Balıkesir Amatör Sportif Oltacılar Derneği (BASODER) üyeleri, karlı havalarda sokak hayvanlarını unutmayarak kırsal alanlara yem ve ekmek bıraktı.

Balıkesir’de kasım ayında kurularak amatör olta balıkçılığı ile uğraşanları bir araya getiren BASODER üyeleri karlı havalarda sokaklarda kalan hayvanları unutmadı. Dernek üyeleri karlı havalarda hayvanların yiyecek bulma sıkıntısı yaşayacağını düşünerek kırsal bölgeleri yem ve ekmek parçaları bıraktı. Dernek Başkanı Göksal Aktaş, "Her ne kadar ilgi alanımız amatör oltacılık ve balık olsa da doğada yaşayan her canlının hayat düzenine ahengine bir katkısı olduğundan ve hiç bir canlı açlıktan ölmemesi gerektiğini düşünerek dernek üyesi dostlarımız ile elimizden geldiği kadar doğaya yiyecek bıraktık. Balıkesir kırsalında bulunan 5 köye yakın yerlere bıraktığımız yiyeceklerle umarım faydalı olabiliriz" dedi.