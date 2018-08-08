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08 Ağustos 2018 09:29

Ölüm yolculuğundan 42 mültecinin kurtarılma anı kameralara yansıdı

Kuzey Ege’de Edremit Körfezi açıklarında devriye gezen Sahil Güvenlik Botları Yunanistan’a geçmek isteyen şişme lastik bot içinde 42 kişiyi ölüm yolculuğundan kurtardı.

Ölüm yolculuğundan 42 mültecinin kurtarılma anı kameralara yansıdı

08 Ağustos 2018 09:29

Kurtarma anları ise kameralara yansıdı.


Kuzey Ege’de devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, biber dere mevkisinin bir mil açıklarında, bir grubun lastik bot ile Yunanistan’ın Midilli (Lesvos) Adası yönüne doğru gittiğini belirledi.


Ekipler, operasyonda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 40 Afganistan ve iki Irak uyruklu 18 erkek 14 kadın 10 çocuk toplamda 42 kişiyi ölüm yolculuğundan kurtardı. 42 düzensiz göçmenin sahil güvenlik botları tarafından ölüm yolculuğundan kurtarılması kameralara yansıdı.


Çanakkale’nin Ayvacık İlçesi Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu’na getirilen göçmenlere burada giyecek ve yiyecek verildi.


Göçmenler, buradaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.




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