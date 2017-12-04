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04 Aralık 2017 15:27

Ölüme de beraber gittiler

Balıkesir’in Edremit ilçesinde dün gece meydana gelen kazada ölen gençlerin çocukluk arkadaşı olduğu öğrenildi.

Ölüme de beraber gittiler

04 Aralık 2017 15:27


Edinilen bilgiye göre, Zeytinli Mahallesi Yemişlik mevkiinde meydana gelen trafik kazasında, Güney Çakır’ın kullandığı 10 YS 398 plakalı kamyon ile Hüseyin Sülün idaresindeki 10 BAV 08 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Hafif ticari araçta bulunan Hüseyin Sülün ve yanında bulunan Burak Gardaş, hurdaya dönen araçta sıkıştı. Edremit İtfaiye Gurup Amirliği AKS ekiplerinin çalışmaları sonrasında sıkışan iki kişinin cansız bedenleri araçtan çıkarıldı. Sülün ve Gardaş’ın hayatını kaybettiği kazada kamyon sürücüsü Güney Çakır ise hafif yaralandı.


Çocukluk arkadaşı olan Sülün ve Gardaş’ın 3 sene önce aynı liseden mezun oldukları, birbirlerinden hiç ayrılmadıkları, ölüme de beraber gittikleri öğrenildi.




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