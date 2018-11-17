Ölüme terk edilen eşeğe Büyükşehir sahip çıktı

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde ölüme terk edilen yaralı ve bir gözü kör eşek, Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Denetim Şubesi ekiplerince koruma altına alındı.

Sarıfakılar kırsal mahallesinde boş araziye terk edilmiş halde yaralı ve bir gözü kör eşeği fark eden bir vatandaş durumu Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Denetim Şubesine bildirdi. Ekipler tarafından eşek Ovaköy hayvan barınağına götürüldü. Ölüme terk edilen eşek hayvan barınağında görevli Veteriner Hekim Oğuz Erçel tarafından tedaviye alındı. Garip adı verilen eşeğin bir süre tedavi gördükten sonra sağlığına kavuşması bekleniyor.