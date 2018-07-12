Ölüme terk edilen kedi ile ilgili açıklama yapıldı

Açıklamada konunun savcılığa sevk edildiği ifade edildi.

Adnan Menderes Bulvarı üzerinde iki apartman arasındaki boşluğa düştüğü tahmin edilen bir kedi için Edremit Belediyesi Zabıta Ekiplerine ihbar ulaştı. Bunun üzerine Edremit Belediyesi Zabıta Ekipleri ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Arama Kurtarma ekipleri bölgeye intikal etti. Sesin geldiğin yerin tespiti sonrasında kurtarma çalışması için inceleme yapıldı. Çalışmanın bir giyim mağazasının duvarından yapılabileceği kararı verilmesi üzerine iş yeri sahibi ile bağlantıya geçildi. Bir süre sonra iş yerine gelen iş yeri sahibi duvarın delinmesine ve çalışma yapılmasına izin vermedi. Bir süre daha bölgede alternatif kurtarma bölgesi arayan ekipler çalışma yapılacak bir başka alan bulamadıkları için boşlukta sıkışan kedi kaderine terk edildi.

Konunun duyulması üzerine sosyal medyadan gelen tepkiler üzerine Edremit Belediyesi resmi sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada "Konu savcılığa intikal etmiş olup, savcılıktan çıkacak karar beklenmektedir" denildi.