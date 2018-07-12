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12 Temmuz 2018 16:42

Ölüme terk edilen kediler kurtarıldı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde bir gün kurtarılamayarak ölüme terk edilen kediler bugün iş yeri yetkililerinin izin vermesiyle bulundukları duvar arasından Edremit Belediyesi Sağlık Hizmetleri ekipleri tarafından duvarda delik açılarak kurtarıldı.

Ölüme terk edilen kediler kurtarıldı

12 Temmuz 2018 16:42


Dün vatandaşların ihbarı üzerine zabıta ve itfaiye tarafından kurtarılmak istenen ancak iş yeri yetkililerinin duvarda delik açılmasına izin vermemesi nedeniyle kurtarılamayan 5 yavru kedi bugün iş yeri yetkililerinin izin vermesiyle bulundukları duvar arasından kurtarıldı.


Edremit Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğüne bağlık ekipler verilen izin üzerine duvar ile dekor duvar arasında bulunan alanda çalışma yaptı. Küçük bir alanda açılan delikten kedilere ulaşan yetkililer 5 adet yavru kedi kurtarıldı.


Edremit Belediyesi yetkilileri kedilerin asma tavandan bu iki duvar arasına düştüklerini ve kendi imkanları ile çıkamayacaklarını ifade ederken mağaza yetkilileri ise yavru kedilerin mahsur kalmadığını anne kedinin bu alana gelerek yavrularını beslediğini ve bu gün kendi rızaları ile kurtarma çalışmalarına izin verdiklerini ifade ettiler.


Duvar arasında çıkarılan 5 yavru kedi daha sonra Edremit Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü yetkilileri tarafından İvrindi ilçesinde bulunan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi hayvan barınağındaki kedi evine teslim edildi. Kurtarılan kedilerin yapılan ilk kontrolünde sağlık durumlarının çok iyi olduğu görüldü. Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka "Ekiplerimizin itinayla yaptıkları çalışma sonucu yavru kedilerimizi sağ salim kurtardık. Sağlık durumları iyi. Küçük dostlarımızın kurtarılması için gerekli anlayışı gösteren mağaza sahibine ve özverili çalışması dolayısıyla ekibime teşekkür ediyorum" dedi.




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