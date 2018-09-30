On ay kaldığı ilçe için on şiir yazdı

Türkiye'nin her bölgesini şehir şehir, köy köy gezerek şiire döken 64 yaşındaki Hıfzı Karaca, 2015 yılında geldiği ve 10 ay yaşadığı Balıkesir'in Burhaniye ilçesi için 10 şiir yazdı.

Şiir yazmaya 20'li yaşlarında başlayan Kültür ve Turizm Bakanlığı Halk Şairi Hıfzı Karaca, emekli olduktan sonra Türkiye'yi karış karış gezmeye karar verdi. Şiirlerini gittiği her yörenin havasını teneffüs ederek, insanlarına dokunarak ve onlarla iç içe yaşayarak kaleme dökmeye başlayan Karaca, 2015 yılında geldiği ve 10 ay kaldığı Burhaniye için 10 şiir yazdı. Hıfzı Karaca'nın ilçenin 20 kırsal mahallesini gezerek kültürünü yansıttığı şiirler arasında yer alan "Burhaniye" isimli şiirinin en önemli özelliği ise "4+4+4+3" divan edebiyatı ölçülerinde yazılmış olması. Burhaniye Belediye Başkan Yardımcısı Cemal Akkılınç, Karaca'ya ilçenin tanıtımına yapmış olduğu katkılarından dolayı Başkan Necdet Uysal adına şükran plaketi verdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Halk Şairi olarak her beldenin halkını bizzat kendine hedef seçip, onlardan aldığı bilgi ve birikimi şiire dönüştürdüğünü aktaran Hıfzı Karaca, "Burhaniye halkının temiz yüreği beni Burhaniye isimli 15 heceli divan şiiri yazmaya yönlendirdi. Burhaniye'ye ait toplam 10 şiir yazdım. Belediye Başkanımız Necdet Uysal'a göstermiş olduğu nezaketten ötürü çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Bir şiiri yazarken topluma net ve kesin cevap vermenin gerekli olduğunu, çünkü şiirin 1000 sayfalık kitabın 4 mısraya sığdırılması anlamına geldiğini vurgulayan Karaca, belde ve vatan içerikli şiirlerin yanı sıra topluma, özellikle de çocuklara ders veren şiirlere de imza attığını söyledi.

Hıfzı Karaca'nın bütün şiirleri ‘Gelseler de Kahve Koysak Fincana' isimli kitabında yer alıyor.