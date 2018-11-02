Önce eski karısını, sonra camiden çıkan birini bıçakladı

Balıkesir'de yaşanan olayda eski eşinden ayrıldığı öğrenilen E.İ. (36) isimli Valilik çalışanı bir şahıs, boşandığı eşinin babasına ait dükkana giderek H.B. (31) isimli kadını bıçakladı. Olay yerinden yine resmi araçla kaçan ve aracın GPRS'ini söktüğü öğrenilen şahıs buradan da İmam Hatip Camine giderek Cuma namazı çıkışı S.D. (31) isimli başka bir şahsı daha bıçakladı. Zanlı E.İ, cami cemaatinin müdahalesi sonrası kendisini arayan polis ekiplerine teslim oldu.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, bıçaklanan H.B. isimli kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi.