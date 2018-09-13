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Önce genç kadını, sonra kendini vurdu

Balıkesir’in Savaştepe ilçesinde, askerden yeni gelen bir genç, akrabası genç kadını sokak ortasında öldürdükten sonra aynı tüfekle kendi canına kıydı.

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde, askerden yeni gelen bir genç, akrabası genç kadını sokak ortasında öldürdükten sonra aynı tüfekle kendi canına kıydı.


Olay Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Akşam saatlerinde alışveriş yaptıktan sonra evine doğru gitmekte olan Pınar Şahan'ı (30) takip eden Burak Yılmaz (21), av tüfeği ile 3 el ateş ederek genç kadını öldürdü. Yorulmaz daha sonra aynı tüfekle kendini başından vurarak intihar etti. Vatandaşlar silah seslerinin duyulması üzerine polise ve 112'ye haber verdi. Sağlık ekipleri Pınar Şahan'ın ve Burak Yılmaz'ın cansız bedenleriyle karşılaştı. Savaştepe Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan incelemelerin ardından cesetler Bursa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.


Burak Yılmaz'ın askerden yeni geldiği, akrabası olan bir çocuk annesi maktulenin ise kocasından bir süredir ayrı yaşadığı öğrenildi. Olayla alakalı tahkikat çok yönlü olarak devam ediyor.

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