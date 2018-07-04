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04 Temmuz 2018 17:45

Önce tokalaştı, sonra kurşun yağdırdı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde pazar akşamı meydana gelen silahlı çatışmanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Önce tokalaştı, sonra kurşun yağdırdı

04 Temmuz 2018 17:45

Evvela tokalaşan saldırganın daha sonra kurşun yağdırması saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.


Edinilen bilgiye göre, Altınoluk’ta gece meydana gelen çatışmada 2’si ağır toplam 6 kişi yaralandı. Abdülkadir Kıymaz hastanede olay günü, Oğuzhan Durmaz ise daha sonra hayatını kaybetti. Durmaz bugün Balıkesir’de kılınan öğle namazını müteakip defn edildi.


Çatışmada kurşunlardan biri, o anda kafe önündeki kordonda gezmekte olan emekli öğretmen Ayten Öztürk’ün sırtından girip göğsünden çıkmıştı. Çatışmanın arasında kalan öğretmen Öztürk hayati tehlikeyi atlatırken, diğer 3 yaralının tedavisinin sürdüğü öğrenildi.


Silahlı çatışmanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kamerada önce tokalaşan saldırganın daha sonra kurşun yağdırması saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.


Öte yandan jandarma tarafından gözaltında bulunan 5 kişinin ise adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.




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