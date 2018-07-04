Önce tokalaştı, sonra kurşun yağdırdı

Evvela tokalaşan saldırganın daha sonra kurşun yağdırması saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Altınoluk’ta gece meydana gelen çatışmada 2’si ağır toplam 6 kişi yaralandı. Abdülkadir Kıymaz hastanede olay günü, Oğuzhan Durmaz ise daha sonra hayatını kaybetti. Durmaz bugün Balıkesir’de kılınan öğle namazını müteakip defn edildi.

Çatışmada kurşunlardan biri, o anda kafe önündeki kordonda gezmekte olan emekli öğretmen Ayten Öztürk’ün sırtından girip göğsünden çıkmıştı. Çatışmanın arasında kalan öğretmen Öztürk hayati tehlikeyi atlatırken, diğer 3 yaralının tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Silahlı çatışmanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kamerada önce tokalaşan saldırganın daha sonra kurşun yağdırması saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Öte yandan jandarma tarafından gözaltında bulunan 5 kişinin ise adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.