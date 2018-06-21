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21 Haziran 2018 11:12

‘Önce Vatan 1915 Yer Çanakkale’ Ayvalık’ı salladı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; Sakarya İlkokulu tarafından Bengi Projesi kapsamında Ayvalık Kaymakamlığı, Ayvalık Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü, Ayvalık Folklor Araştırma Derneği, Okul Aile Birliği’nin katkılarıyla hazırlanan ve Ayvalık Folklor Derneği ile okulun öğrencileri tarafından sahnelenen ‘Önce Vatan 1915 Yer Çanakkale’ adını taşıyan teatral gösterime ilgi yoğun oldu.

‘Önce Vatan 1915 Yer Çanakkale’ Ayvalık’ı salladı

21 Haziran 2018 11:12


Ayvalık Belediyesi’ne ait Açık Hava Tiyatrosu’nda gerçekleşen ve Huriye Kara tarafından kareografisinin hazırlanıp sahneye konulduğu gösterimde, 130 öğrenci görev aldı.


Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gencer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, Halk Eğitim Müdürü Serkan ince, İlçe Kütüphane Müdürü Aygül Şahin, Altınova Merkez ilkokulu Müdürü Fehmi Akırmak, Cihan Yorgun Ortaokulu Müdürü Atiye Duran, Nüfus Müdürü Ömer Lütfi Kapla Altınova Eski Belediye Başkanı Asım Sürer ve Atatürkçü Düşünce Derneği Ayvalık Şube Başkanı Ahmet Üzgeç ve binlerce vatandaş büyük bir ilgiyle izledi.


Hazırladıkları büyük bir beğeni ile izlenen teatral gösterimle ilgili muhabirimize açıklamalarda bulunan Eğitmen Huriye Kara, “Hazırladığımız gösterimle; unutulmaması gereken bu savaşı ve bu uğurda canlarını veren kahramanlarımızı, bir kez daha anmak ve gelecek nesillere aktarıp, anlatmak istedik. Gösterimimize ilgi beklediğimizden de yoğun oldu. Ben emeği geçen başta okul müdürümüz Zafer Olkun olmak üzere herkese sonsuz şükranlarımı sunuyor ve yürekten teşekkür ediyorum” diye konuştu.


Gösterimin ardından kapanış konuşmalarını yapan Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, sahnedeki öğrencilerin performanslarını öve ve bitiremeyerek, teatral gösterimde emeği geçenlere teşekkür ettiler.




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