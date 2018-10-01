Ördeğini yediğini ileri sürdüğü köpekleri kurşuna dizdi

Balıkesir'de iki köpeğin tüfekle itlaf edilmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay Atatepe Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Semih Dalgıç'ın iş yerinde beslediği köpekler, başka bir esnaf tarafından ördeklerini yediği iddiasıyla tüfekle vuruldu. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde bir şahsın köpeği vurmak için aradığı görülürken, başka birinin ise köpeği tüfekle vurduktan sonra kuyruğundan sürükleyerek kenara fırlattığı görülüyor.

Bugün adliyeye giderek suç duyurusunda bulunan Semih Dalgıç'a hayvanseverler de destek verdi. Semih Dalgıç, "Atatepe'de imalathamem var. Orada yaklaşık 4-5 tane köpek besliyorum. Bunların iki tanesi 23 Eylül Pazar günü tüfek ile başlarından vurularak itlaf edildi. Bir tanesi ölmemişti. Pazartesi sabahı aynı şahıs gelip kafasına sıktı. 'Köpekler ördeğimi öldürdü' diyor. Bugün suç duyurusunda bulunup cezalarını çekmelerini bekleyeceğiz. Bu köpekler doğduğu günden beri elimizde büyüdü. Biri 3-4 aylıktı, biri de 6-7 aylıktı"

Balıkesir Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Makbule Oğuzkut ise, diğer hayvanseverlerle Semih Dalgıç'a destekte bulunmak ve köpeği vuranlardan şikayetçi olmak için geldiklerini söyledi.