Ören’de 2018 yılı kazı çalışmaları başladı

Doç. Dr. H. Murat Özgen’in başkanlığındaki uzman ekip Ören’de kazı sezonunu açtı. M.Ö. 6’ınca yüzyılda Lidya döneminde Lydia kralı Alyates’in oğlu Adramys tarafından kurulduğu tez olarak savunulan ve Ören Mahallesinde yer alan Adramytteion Antik Kentin de 2018 yılı arkeolojik kazı çalışmalarında görev alan teknik ekip Kaymakam Hüseyin Öner’i ziyaret etti.

Kaymakam Hüseyin Öner, Yrd. Doç. Dr. H. Murat Özgen ve beraberindeki uzman ekibi, Burhaniye Belediyesi Kuvva-i Milliye Kültür Müzesi Müdürü Esma Esin Mutlu ile birlikte makamında kabul etti. Bu yıl 7.’si gerçekleştirilecek olan kazı çalışmalarının safahatı ve kurumlardan destek beklentilerine ilişkin Kaymakam Öner’e bilgi veren heyet, elde edilecek bulgular sayesinde ilçenin medeniyet olarak sahip olduğu geçmişin gün yüzüne çıkarılmasını öngördüklerini ifade ettiler. Ziyarete ilişkin değerlendirme yapan Kaymakam Öner, “Balıkesir ilinin gözde ilçelerinden olan Burhaniye’miz, denizi, zeytini, doğası ve tarihiyle bölgenin ender güzellikte olan ilçelerinden biridir. 2018 yılı içerisinde 7.’si yapılacak olan kazı çalışmaları sayesinde ilçemizde geçmişte yaşamış medeniyetlerin kalıntılarının gün yüzüne çıkarılması sağlanacak. Bu sayede ilçemizin tarihine yeni bulguların eklenmesini bekliyoruz. Bu sayede bir tarih turizmi potansiyeli oluşturmak istiyoruz. Kaymakamlık olarak Ören (Adramytteion) Antik Kent kazılarını Koruma Amaçlı İmar Planının ilgili kurum ve komisyonlarda takipçisi olacağız. Konuklarımıza, yapmış oldukları bilgilendirmeden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.