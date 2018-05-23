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23 Mayıs 2018 10:47

Ören’de yaza hazırlık

Burhaniye ilçesinde, Burhaniye Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Ören gezinti yolundaki ahşap oturma banklarını yeniliyor.

Ören’de yaza hazırlık

23 Mayıs 2018 10:47

Yaz sezonunun yaklaşmasıyla birlikte çalışmalarına hız veren belediye ekipleri, yürüyüş yolunda bulunan ve kullanımı eskimiş 75 oturma bankını modern banklarla değiştiriyor.


Burhaniye’nin tatil cenneti Ören’de, gezinti yolu boyunca yer alan eski banklar, yaz aylarında vatandaşların rahatça oturabileceği modern oturma banklarıyla değiştiriliyor. Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü, eski bankları sökerek yerlerine yeni tasarım, rahat ve modern banklar koyuyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü, şehrin farklı noktalarına, daha farklı model ve şekillerde tasarlanacak oturma banklarını hizmete sunmaya devam edecek.




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