Organik Tarım Merkezi’ne belediye desteği

Göreve geldiği günden bu yana bir sıra dahilinde kırsal mahallelere hizmet götürmeye büyük özen gösteren Belediye Başkanı Necdet Uysal, eksikliklerin giderilmesi için canla başla çalışmayı sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kırtık halkının başlıca taleplerinden olan parke taş yol yapımını tamamladı. Kırtık’a yaklaşık 7 bin metrekare parke taş döşendi. 400 milimetre çapında yağmur suyu hattı yapıldı. Kırtık yayla yolu tesviye çalışmaları tamamlandı. Muhtelif yerlerde drenaj için yol geçişleri HDPE borularla döşendi.

Başkan Uysal, “Halkımızın ihtiyaçlarını karşılamak bizim görevimiz. İmkanlarımız elverdiği sürece vatandaşlarımızın isteklerini yerine getirmeye gayret gösteriyoruz. Diğer kırsal mahallelerimizde olduğu gibi Kırtık’ta da çalışmalarımıza ve verdiğimiz sözleri tutmaya devam edeceğiz” dedi.