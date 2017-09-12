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12 Eylül 2017 13:22

Organik zeytinyağı üretilecek

Türkiye’nin en önemli zeytin üretim merkezlerinden Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, organik zeytinyağı üretimi için çalışma başlatıldı.

Organik zeytinyağı üretilecek

12 Eylül 2017 13:22

9 yıldan bu yana organik üretim yapan kırsal Kırtık Mahallesinde organik zeytinyağı fabrikası kurulması için düğmeye basıldı.


İlçeye 15 kilometre uzaklıktaki Kırtık Mahallesinde. Kırtık Köyü Organik Tarım ve Turizmi Geliştirme Derneği organik zeytinyağı fabrikası kurmaya başladı. Derneğin 43 üyesinin bulunduğunu anlatan Dernek Başkanı Fikret Kara, organik meyve ve sebzeden sonra organik zeytinyağı üretimine başlayacaklarını söyledi. Fabrikanın kurulmasına başlandığını anlatan Başkan Fikret Kara, ”9 yıl önce başladığımız organik üretimden çok olumlu sonuçlar aldık. Ürünlerimizi pazarda sattığımız gibi, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük illere de gönderiyoruz. Şimdi ise organik zeytinyağı üretimi için fabrika kurmaya başladık. Makineleri satın aldık. İnşallah, fabrikamızı sezona yetiştireceğiz. Bu sezon 50 ton organik zeytinyağı üretmeyi planlıyoruz” dedi.




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