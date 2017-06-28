Organları 3 kişide hayat bulacak

Balıkesir geçirdiği rahatsızlık sonucu kaldırıldığı hastanede kalbi duran M.A’nın beyin ölümü gerçekleşti. Atatürk Devlet Hastanesi Organ ve Doku Nakil Koordinatörlüğü yetkilileri, M.A’nın ailesiyle görüşerek, organ nakli konusunda onay aldı. Gerçekleştirilen başarılı operasyonla hastanın karaciğeri Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, böbrekleri ise Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesinde yatan hastalara nakledilecek.

Balıkesir Atatürk Devlet Hastanesi Organ ve Doku Nakli Koordinatörü Fuat Çöken, Türkiye’de organ bağışı sayısının her geçen gün arttığına dikkat çekerek, "Hasta yakınları kendi acılarını bir yana bırakıp bu mübarek bayram günü birkaç aileye gerçek bir bayram yaşattılar. Organ bekleyen hastalarımız adına kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Bu donör organizasyonu yeni şehir hastanemizde ilk nakil organizasyonumuz. Bu manadan da bizim açımızdan güzel bir gelişme oldu" dedi.