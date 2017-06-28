Diğer
Kategoriler
28 Haziran 2017 11:21

Organları 3 kişide hayat bulacak

Balıkesir’de beyin ölümü gerçekleşen 87 yaşındaki hastanın karaciğer ve böbrekleri donör bekleyen hastalara nakledilecek.

Organları 3 kişide hayat bulacak

28 Haziran 2017 11:21


Balıkesir geçirdiği rahatsızlık sonucu kaldırıldığı hastanede kalbi duran M.A’nın beyin ölümü gerçekleşti. Atatürk Devlet Hastanesi Organ ve Doku Nakil Koordinatörlüğü yetkilileri, M.A’nın ailesiyle görüşerek, organ nakli konusunda onay aldı. Gerçekleştirilen başarılı operasyonla hastanın karaciğeri Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, böbrekleri ise Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesinde yatan hastalara nakledilecek.


Balıkesir Atatürk Devlet Hastanesi Organ ve Doku Nakli Koordinatörü Fuat Çöken, Türkiye’de organ bağışı sayısının her geçen gün arttığına dikkat çekerek, "Hasta yakınları kendi acılarını bir yana bırakıp bu mübarek bayram günü birkaç aileye gerçek bir bayram yaşattılar. Organ bekleyen hastalarımız adına kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Bu donör organizasyonu yeni şehir hastanemizde ilk nakil organizasyonumuz. Bu manadan da bizim açımızdan güzel bir gelişme oldu" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BALIKESİR HABERLERİ
BALIKESİR HAVA DURUMU
37
°
C
Sıcak
  • Çarşamba
    Sıcak
    37°C
  • Perşembe
    Sıcak
    42°C
  • Cuma
    Sıcak
    42°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    41°C
BALIKESİR NAMAZ VAKİTLERİ
  • 4 ŞEVVÂL 1438
  • 28 Haziran 2017
  • Çarşamba
  • İmsak :03:22
  • Güneş :05:36
  • Öğle :13:23
  • İkindi :17:21
  • Akşam :20:48
  • Yatsı :22:44
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!