Diğer
Kategoriler
17 Mayıs 2018 18:07

Organları 5 kişiye umut oldu

Balıkesir’de geçirdiği kafa travması nedeniyle beyin ölümü gerçekleşen bir kişinin organları 5 hastaya umut olacak.

Organları 5 kişiye umut oldu

17 Mayıs 2018 18:07


53 yaşındaki Ş.A Balıkesir’de geçirdiği şiddetli kafa travması nedeniyle önceki gün Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi yoğun bakımına kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayati tehlikesi devam eden Ş.A’nın beyin ölümü gerçekleşti. Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi Organ ve Doku Nakil Koordinatörleri A.Ömer Atsal ve Fuat Çöken hastanın ailesiyle irtibata geçerek organ nakli için onay sürecini başlattı. Görüşmelerin ardından ailesi ve çocukları annelerinin organlarının bağışlanmasını kabul etmesinden sonra Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi Organ ve Doku Nakil Koordinatörlüğü vakit kaybetmeden organ nakli için Bursa koordinasyon merkezi ile iletişime geçti. Operatör Dr. Halit Ziya Dündar koordinasyonundaki organ nakil ekibi başarılı bir operasyon gerçekleştirdi. Operasyon sonucu alınan 2 böbrek ve karaciğeri ile korneaları organ bekleyen hastalara nakledilmek üzere Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne gönderildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BALIKESİR HABERLERİ
BALIKESİR HAVA DURUMU
30
°
C
Çok Bulutlu
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    30°C
  • Cumartesi
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    28°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç