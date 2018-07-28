Orhanlı 2. Uluslararası Çerkez Festivali gerçekleştirildi

Uluslararası Orhanlı Çerkez Festivali gerçekleştirildi. Yaklaşık 15 bin kişinin katıldığı festival renkli görüntülere sahne oldu.

Festivalde kurulan stantlarda Çerkezlere özgü Kafkas kıyafetleri, hediyelik eşyalar, yemek ve tatlılar tanıtılarak satışı yapıldı. Türkiye’nin en büyük Çerkez Festivali olma özelliğini taşıyan Orhanlı Çerkez Festivaline Adıge Cumhuriyeti’nden Nalmes Halk Dansları Topluluğu, Adıge Cumhuriyeti Ses Sanatçısı Susana Dautova ve Ürdün Ses Sanatçısı Barina Abaza’da katıldı.

“Amacımız Çerkez kültürünü gelecek nesillere taşımak”

Orhanlı Çerkez Kültür Derneği Başkanı Mehmet Aydemir, amaçlarının Çerkez kültürünü yaşatarak gelecek nesillere aktarmak olduğunu belirtti. Aydemir, “Derneğimiz 2015 yılında kuruldu. Kuruluş amacımız kültürümüzü yaşatmak gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla kurduk. Derneğimizi kurduktan sonra birincisini 2016 yılında düzenlediğimiz Orhanlı Çerkez Festivali oldu. O festivalde Ankara ve İstanbul’dan ekiplerimiz geldi. Bu sene çok daha kapsamlı çok daha büyük bir ekip getrdik. Adıge Cumhuriyeti’nden Nalmes Halk Dansları Topluluğu aramızda, Kabardino-Balkar Cumhuriyeti ekiplerimiz var, Ürdün’den ekiplerimiz var. Bu sene tüm Türkiye’de yapılan festivallerin en büyüğü ile karşı karşıya olacağız. Bugün bu festivale 15 bin kişinin üzerinde bir katılım bekliyoruz. Türkiye’den ve dünyadan katılımlar var. Ürdün’den İsrail’in Çerkez köylerinde yaşayanlar, Almanya’dan Amerika’dan yoğun bir katılım var. Bugün burada Çerkez kültürünün tüm öğeleri olacak. Stantlarımızda yemeklerin tüm çeşitleri, kıyafetlerimiz hediyelik eşyalarımız, tüm her şeyi ile oyunlarımız danslarımız ile Kafkas kültürünü tamamıyla burada yaşayacağız” dedi

“Çerkezlerin yanındayız”

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, ilk festivalin yapıldığı yıl Altıeylül Belediye Başkanıyken destek olduğu organizasyonun ikincisine bu kez Büyükşehir Belediye Başkanı iken daha çok destek verdiklerini ifade etti. Kafaoğlu, Büyükşehir olarak her zaman Çerkezlerin yanında olduklarını ve her zaman desteğe hazır olduklarını belirtti.

Bülent Arınç’tan Çerkezlere erken evlenin tavsiyesi

Festivale davet edilen eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Bülent Arıç’ta bir Çerkez damadı olduğunu ifade ederken Çerkezlerin daha genç yaşta evlenmeleri konusunda tavsiyelerde bulundu. Arınç, “Bir il başkanımız kalktı ‘Ben sizdenim Çerkez’im’ dedi öbür garip kalktı ‘Ben Çerkez’im’ dedi. Ben de Çerkez damadıyım. Benim için en güzel en övünülecek konu bu. Bununla iftihar ediyorum. Çünkü siyasi hayatımdaki varsa bütün başarılarımı temelinde ve arkasında kıymetli hanım Münevver Hanım var. Münevver Hanım ailece Demirkapı’dandır. Baba tarafı Çerkez’dir. Ben böyle bir ailenin damadı olmaktan gurur duyarum. Biz çok keyifliyiz. Bende damat kontenjanından Çerkezlerin bütün toplantılarına etkinliklerine, sorunlarına gönül verdiğince koşuyorum. Çerkezlerin kızlarının güzelliklerini biliyorum. Erkeklerinin de cesurluklarını biliyorum. İnternette girdim birisi şöyle bir yorum yapmış. Çerkezlerin kızları çok güzel ama bir kusurları var, diyor. Çok kusuru var ama hangisi diyeceksiniz herhalde. Adam altına yazmış ‘Çok güzeller ama geç evleniyorlar’ erkekleri de böyle Çerkezlerin 30’u geçmeden akıllarına evlilik gelmiyor. Bu nedendir diye araştırdım. Eskiden evlilik çok büyük bir sorumluluk olduğu için geçlerin biraz daha yetişmelerini istemişler. Biraz hüsnü kuruntu gibi geliyor bana. Artık yapacak tek bir şey var. Lütfen burada bulunan Çerkez kızları da benim tanıdığım dünyanın her yerinde İsrail’e, Filistin’e, Suriye’ye varıncaya kadar. Avrupa’da tanıdığım Çerkezlere de kızlarımız çok güzel, çok kabiliyetli erkeklerimiz sadakat, yiğitlik, disiplin konusunda çok başarılılar. Lütfen herkes nasibini bulduğu zaman yaşına bakmadan evlensin. Kızlarımız, erkeklerimiz erken evlensin” dedi.

Çerkezlerin gönüllerince eğlendiği ve oyunlar oynadığı festivale, eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Bülent Arıç, AK Parti Balıkesir milletvekilleri Adil Çelik, Mutlu Pakize Aydemir, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kerim Özdemir, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul, AK Parti İl Başkanı Hasan Demiraslan, CHP İl Başkanı Serkan Sarı, Orhanlı Mahallesi Muhtarı Halis Cemal Albayrak, Türkiye’nin farkı bölgelerinden gelen Çerkez dernekleri yöneticileri ve çok sayıda davetli katıldı.