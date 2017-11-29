Örkçü “Birazcık haysiyeti varsa istifa etmelidir”

Başkan Örçü yaptığı açıklamada “Kılıçdaroğlu, tamamen yasa dışı yollarla, yalan ve iftiralardan oluşan iddiaları bir delil gibi sunmuştur. Siyaset yalan dolan üzerinden yapılamaz. Kılıçdaroğlu, bir kez daha kendi yalanında ve kendi iftirasında boğulacaktır çünkü ortaya attığı hiçbir delil ve iftiranın altını dolduramadı, delil gösteremedi. Kılıçdaroğlu, kendince delil olarak gördüğü söz konusu kağıtları Cumhuriyet savcılığına vermeli ve suç duyurusunda bulunmalıdır. Kamuoyu ile birlikte bizler şu sorunun cevabını bekliyoruz. Kılıçdaroğlu, kendisine "hodri meydan" diyen Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın çağrısına uyarak istifa edecek mi? Birazcık haysiyeti varsa istifa etmelidir!” dedi.