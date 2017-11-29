Diğer
Kategoriler
29 Kasım 2017 15:36

Örkçü “Birazcık haysiyeti varsa istifa etmelidir”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yakınlarının yurt dışındaki bir şirkete para gönderdiği iddialarına ilişkin olarak, AK Parti Balıkesir Edremit İlçe Başkanı Metin Örkçü’den tepki geldi.

Örkçü “Birazcık haysiyeti varsa istifa etmelidir”

29 Kasım 2017 15:36


Başkan Örçü yaptığı açıklamada “Kılıçdaroğlu, tamamen yasa dışı yollarla, yalan ve iftiralardan oluşan iddiaları bir delil gibi sunmuştur. Siyaset yalan dolan üzerinden yapılamaz. Kılıçdaroğlu, bir kez daha kendi yalanında ve kendi iftirasında boğulacaktır çünkü ortaya attığı hiçbir delil ve iftiranın altını dolduramadı, delil gösteremedi. Kılıçdaroğlu, kendince delil olarak gördüğü söz konusu kağıtları Cumhuriyet savcılığına vermeli ve suç duyurusunda bulunmalıdır. Kamuoyu ile birlikte bizler şu sorunun cevabını bekliyoruz. Kılıçdaroğlu, kendisine "hodri meydan" diyen Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın çağrısına uyarak istifa edecek mi? Birazcık haysiyeti varsa istifa etmelidir!” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BALIKESİR HABERLERİ
BALIKESİR HAVA DURUMU
16
°
C
Sisli
  • Perşembe
    Sisli
    16°C
  • Cuma
    Sisli
    20°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    20°C
  • Pazar
    Sağnak Yağışlı
    20°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
    AdIDM.
    KartTR Astropay
    Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
    Takı Dükkanı
    Gümüş Alyans Modelleri
    Nice Türkiye
    Nice Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.nice-turkey.com
    Bft Türkiye
    Bft Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.bft-turkiye.com

    AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
    BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
    Reklamı Geç