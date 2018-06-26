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26 Haziran 2018 09:55

Örkçü’den teşekkür mesajı

Balıkesir’in Edremit İlçesinde AK Parti Edremit İlçe Başkanı Metin Örkcü sosyal medyadan bir mesaj yayınlayarak seçimlerde emeği geçenlere teşekkür etti.

Örkçü’den teşekkür mesajı

26 Haziran 2018 09:55


AK Parti Edremit İlçe Başkanı Metin Örkçü “27. Dönem Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim süreci boyunca bizlere büyük destek olan başta;


Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Zekai Kafaoğlu olmak üzere, İl Başkanımız Hasan Demirarslan’a, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Körfez Daire Koordinatörümüz Fatih Aka’ya, Bölge Koordinatörümüz Cihan Güreşçioğlu’na, MHP Edremit İlçe Başkanı Ahmet Kabaklı ve yönetimine, Büyük Birlik Partisi’nin kahraman alperenlerine, gece gündüz demeden bizlerin yanında olan ve bu kutlu dava için büyük emek harcayan ilçe yönetim kurulu üyelerimize, kadın ve gençlik kollarımıza, mahalle teşkilatlarımıza, meclis üyelerimize, gönülden davasının peşinden giden tüm halkımıza teşekkür ediyor, yeni seçilen ve seçilemeyen milletvekillerimize görevlerinde başarılar diliyorum.


Bugüne kadar bölgemize hizmet etmiş eski dönem milletvekillerimize de en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Bundan sonra da hep birlikte el ele, gönül gönüle, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde, büyük ve güçlü Türkiye için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü reisimizin izinde durmak yok, yola devam.




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