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16 Haziran 2017 10:00

Orman görevlisi ayı ile karşılaşınca...

Balıkesir’in Edremit ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğü’nün Kazdağları’nda bulunan yangın gözetleme kulesinde görevli bulunan kişi, ayıyı görünce canını zor kurtardı.

Orman görevlisi ayı ile karşılaşınca...

16 Haziran 2017 10:00


Edinilen bilgiye göre, olay akşam saatlerinde meydana geldi. 1470 metre yüksekliğinde bulunan Kazdağları Milli Parklar sınırları içindeki Gürgen Dağı bölgesinde bulunan yangın gözetleme kulesi görevlisi Ersoy Çiçek, 3 katlı olan kuleden odun almak için aşağıya indi. Bu sırada merdivenlerin yanında ayı ile karşılaşan Çiçek şoka girdi. Kuleye kaçan görevli telsizden büyük korku ile çağrı yaparak yardım istedi. Orman ekipleri ile jandarma hemen hareket geçti. Görevli telefon ile sakinleştirilmeye çalışılsa da büyük panik yaşandı. Olay yerine gelen ekiplere kapıyı bile güçlükle açan görevli hemen hastaneye kaldırıldı. Ersoy, büyük korku yaşadığını şoktan ne yaptığını hatırlamadığını söyledi.




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