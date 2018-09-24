Orman köylüsü kestane ve ıhlamurdan kazanacak

Bölge Müdür Kırcı köylünün dikilen kestane ve ıhlamur fidanlarından gelir elde edeceğini söyledi.

Balıkesir Orman Bölge Müdürü Metin Kırcı, Balıkesir İşletme Müdürlüğüne bağlı Korucu Orman İşletme Şefliğinde tabii ve suni tensil ile rehabilite sahalarında incelemelerde bulundu. Bölge Müdürü Kırcı Korucu bölgesinde kestane ve ıhlamur ormanlarının bulunduğuna dikkat çekerek, var olanların bakımlarının yapılması ve dikim yapılacak sahalarda “Halka hizmet Hakka hizmet” anlayışı gereği köylünün gelir elde edeceği kestane, ıhlamur fidanlarının dikilmesini önemsediklerini belirtti. Daha sonra tohumlama kesimi yapılan sahalar kontrol eden Bölge Müdürü Kırcı tabii tensil de meşcereye verilecek ışık miktarının ve toprak işlemesi yapılmasının gençleştirmede başarının yakalanmasında çok önemli rol oynadığını ifade etti. İstihsal işinde çalışan köylüler ile sohbet ederek taleplerini dinleyen Kırcı, suni tensil sahalarında ibreli türlerin yanı sıra uygun sahalara tali ürün elde edilen kestane ve ıhlamur gibi fidanlarla tesis yapılması gerektiğini, bu konuda Korucu Şefliğinin endüstriyel üretimi kadar tali ürün üretiminde de önemli bir birim olduğunun unutulmaması gerektiğine dikkat çekti. Kırcı'ya ziyaret sırasında Orman İşletme Müdürü Onur Zengin ve Korucu Orman İşletme Şefi Mehmet Saçan eşlik etti.