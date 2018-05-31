Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu Edremit’te

Dr. Veysel Eroğlu uçak ile Edremit ilçesinde bulunan Balıkesir Koca Seyit Havalimanına geldi. Eroğlu’nu çok sayıda partili ve vatandaş karşıladı.

İzmir’in Bergama ilçesindeki programı için özel uçak ile Edremit ilçesinde bulunan Balıkesir Koca Seyit Havalimanına gelen Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu büyük bir ilgi ile karşılandı. Gece saat 00.30’da alana inen uçaktan inen Bakan Eroğlu kendisini karşılamaya gelen partililer ve vatandaşlar ile yakından ilgilendi. Partililer ve vatandaşlar ile bol bol fotoğraf çektiren Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu daha sonra karayolu ile İzmir’in Bergama ilçesinde programına katılmak üzere ilçeden ayrıldı.