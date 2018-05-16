Orman yangınında yanan ağaçları meydanda sergilediler

Vatandaşlara bilgilendirme amaçlı broşürlerin de dağıtıldığı ilginç sergiye vatandaşların ilgisi yoğun oldu.

Yaklaşan orman yangınları sezonu öncesinde vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte; 15 yaşındaki genç çam ağaçlarının yanı sıra yüzyıllar boyunca süregelen bir zamanda oluşan ormanların bilinçsizlik ve dikkatsizlik sonucunda sadece 1-2 saat içerisinde yok olabileceği somut bir şekilde gözler önüne serildi.

Orman İşletme Şefi Deniz Meltem’den önemli uyarı

Türkiye genelinde çıkan orman yangınlarının dışında sadece Ayvalık ve Gömeç ilçelerinde son 10 yılda 52.24 hektarlık alanın orman yangınları sonucunda küle döndüğüne işaret eden Ayvalık Orman İşletme Şefi Deniz Meltem, orman yangınlarıyla mücadelede en önemli unsurlarından birini yangın çıkmasını engellemek için önleyici tedbirler almakla birlikte vatandaşların bilinçlendirilmesi olduğunu vurguladı.

Deniz Meltem; Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından başlatılan Şeytan Sofrası mevkii olarak bilinen ve Türkiye’nin yüz ölçümü olarak en büyük doğal parkı olarak bilinen Ayvalık Adaları Tabiat Parkı’nda 17 Ağustos 2017 tarihinde çıkan orman yangını sonucunda küle dönen ağaçların sergilenmesi ile orman yangınlarına karşı, sosyal farkındalığı oluşturabilmek ve dikkat çekmeye çalışıldığına işaret etti.

Sergilenen ağaçların ortalama 10-14 yaşında ve 12-14 çapında olduğunu belirten Deniz Meltem, “Bu ağaçlar eğer yangın görmemiş olsaydı, idare süresi sonrasında ortalama 80-90 yaşında ve 50-60 çapında olacaklardı.” dedi.

Şeytan Sofrası yangınında; Ayvalık Adaları Tabiat Parkı’na ait 9 bin 80 adet ağacın yanarak kül olduğunu ifade eden Ayvalık Orman İşletme Şefi Deniz Meltem, “Orman yangınlarında yanan sadece ağaçlar değildir. Belli bir yaşa gelen 2 ağaç, 4 kişilik bir ailenin 1 yıllık oksijen ihtiyacını karşıladığı düşünülürse, insan yaşamını ana solunum maddesi olan oksijen kaynaklarının yok edilmesidir. Ormanda yaşayan canlıların ve onların yaşam alanlarının yok edilmesidir. Aslında yok olan gelecektir” diye konuştu.

Deniz Meltem, bu yaz sezonunda hava sıcaklıklarının geçmiş yıllara nazaran daha da yükseleceğini ve bu durumun da orman yangınlarının tetiklenmesinde çok önemli bir faktör olduğunu, vatandaşların da bu sebeple ormanlık alanlarda piknik ateşi yakmamalarının yanı sıra yanan sigaraları ile ormanlık alanlarda gezmemeleri gerektiğini de sözlerine ekledi.

“Vatandaşlarımız ormanlık alanlarda gelişigüzel değil, belirlediğimiz mesire alanlarında piknik yapmalıdırlar”

Yanan ormandaki küle dönen ağaçlardan oluşan sergiyi ziyaret eden Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer de, Türkiye’nin ve hatta Dünya’nın en önemli yaşam kaynaklarının ormanlar olduğunu vurgulayarak, “Orman yangınları gerçek birer facialardır. Orman yangınları en çok korktuğumuz olaylardır. Özellikle de Ayvalık’ta ilçemizin dört bir yanı zeytin ve çam ağaçlarından oluşan ormanlarla kaplıdır. Bu yüzden de biz, orman yangınlarını çok büyük bir üzüntüyle karşılıyoruz. Çünkü bir ağaç kolay yetişmiyor. Bir ormanın oluşması için yüzlerce, binlerce ve hatta milyonlarca yıla ihtiyaç var” dedi.

Orman yangınlarına karşı ciddi önlemlerin alınmasının yanı sıra vatandaşların da ormanların bekçisi olmaları gerektiğine inandığını kaydeden Başkan Gençer, “Geleceğimiz doğadır. Doğa eğer tükenirse, insanların geleceği de kalmaz. O yüzden de ormanlarımıza sahip çıkmamız gerekiyor. Mesela orman yangınlarının çoğu iyi söndürülmeyen piknik ateşleri sonucunda ortaya çıkıyor. Biz Ayvalık Belediyesi olarak ilçemize yeni mesire alanları kazandırdık. Vatandaşlarımızın gelişigüzel ormanlık alanlarda değil de, bu mesire alanlarında pikniklerini yapmalarını arzuluyoruz. Zira bizim mesire alanlarımızda orman yangınlarına karşı her türlü tedbirlerin alınması nedeniyle herhangi bir sorun yaşanmıyor. Ama bu mesire alanlarının dışında kontrolsüz olarak ormanlık alanlarda piknik ve benzeri eğlencelerin yapılması son derece tehlikeli Çünkü Ayvalık ve çevresindeki ormanların çoğu kızılçam ağaçlarından oluşuyor. Bu ağaçların zeminleri de çam ağaçlarının ’pürçek’ dediğimiz kurumuş yapraklarıyla kaplı. Bu yüzden de çok ama çok dikkatli olmamız lazım. Vatandaşlarımızın bu konuda duyarlı olmaları çok önemlidir. Ben bugün burada vatandaşlarımızı uyarmak ve bilinçlendirmek adına nu çalışmayı yaan Orman ve Su İşleri Bakanlığımız, Orman Genel Müdürlüğü, Balıkesir Orman İşletme Müdürlüğü, Edremit Orman İşletme Müdürlüğü ve Ayvalık Orman İşletme Şefliği ile emeği geçen herkese sonsuz şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

“Doğanın insana değil, insanın doğaya ihtiyacı var”

Sergiyi ziyaret eden Ayvalık Turizm Derneği Başkanı ve Ayvalık Turizm Alt Yapı Hizmet Birliği (AYTUGEB) Genel Sekreteri Ümit Özgültekin ise, doğanın insana değil, insanın doğaya ihtiyacının olduğunun altını çizerek, “Ormanları sadece üzerindeki ağaçlar olarak değil, orada yaşayan canlılar olarak görmemiz gerekiyor. Bu yüzden de ormanlara ve ağaçlara yönelik çok duyarlı ve dikkatli olmamız gerekiyor. Umarım bu aktivite halkın bilinçlendirilmesi adına olumlu sonuçlar verir” dedi.