Orman yangınları ile mücadele komisyonu toplandı

Orman Yangınları İle Mücadele Komisyon toplantısında; Edremit Orman İşletme Müdürü Barış Tamer Kilis tarafından orman yangınları ile ilgili bir sunum yapıldı.

Edremit ilçesinde yaz aylarının başlamasıyla beraber yaşanması muhtemel orman yangınlarının önlenmesi ve yangın sırasında alınacak tedbirler ve yapılması düşünülen çalışmalar ile kurumlar arası koordinasyon ve sorumluluklar ile ilgili önemli kararlar alındığı toplantıda özellikle orman yangınları konusunda vatandaşların bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi, orman yangınlarına karşı farkındalık oluşturulması konuları ele alındı.

Toplantıda konuşan Kaymakam Ali Sırmalı; yaklaşık 40 bin hektarlık ormanlık alana sahip Edremit’te önemli bir milli park olan Kazdağlarının bulunduğunu ve Kazdağlarının bölge için yaşamsal önemde olduğunu vurguladı. Edremit’in eşşiz güzelliklerinin önemli bir parçası olan Kazdağlarnı ve ormanları korumanın ve kollamanın büyük önem taşıdığını ifade eden Kaymakam Sırmalı, orman varlığının korunması, kollanması bu bilincin kurumsal düzeyde yaygınlaştırılması için çeşitli çalışmalar yapıldığı ve bu toplantının da bu bilinçle gerçekleştirildiğini ifade etti.

Kaymakam Sırmalı "Özellikle halkımızdan bu konuda daha duyarlı olunmasını istiyorum. Orman yangını oluşturabilecek tehlikelere karşı halkımızın özellikle kurumlarımızı ivedilikle haberdar etmelerini, kurumlarımız ile iletişim halinde olmalarını rica ediyorum. Bu konuda ilgili kurumlarımız ve Orman İşletme Müdürlüğümüz başta olmak üzere gerekli tedbirlerin alınarak kurumlar arası yardımlaşma, dayanışma ve koordinasyonun sağlanması amacıyla bu toplantıyı gerçekleştirdik" dedi.

Kaymakamlık Makamında gerçekleştirilen toplantıya; Kaymakam Ali Sırmalı, Belediye Başkanı Kamil Saka, İlçe Jandarma Komutanı Özkan Kavak, Edremit Orman İşletme Müdürü Barış Tamer Kilis, Müdür Yrd. Canan Avcu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç, İlçe Emniyet Müdürü Tolga Alpay, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Recep Özbudak, Edremit İlçe Müftüsü Sait Emin Arvas, İlçe Sağlık Müdürü İbrahim Burak Can, Milli Parklar Şefi Cengiz Uzun, İlçe Meteoroloji Müdürü V. Selçuk Köroğlu, UEDAŞ Müdürü Mehmet Faruk Bozan katıldı.