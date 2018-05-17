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17 Mayıs 2018 12:30

Orman yangınları ile mücadele komisyonu toplandı

Balıkesir’in Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı Başkanlığında, ilgili kurum ve kuruluşların amirlerinin katılımı ile orman yangınları ile ilgili mücadele komisyon toplantısı gerçekleştirildi.

Orman yangınları ile mücadele komisyonu toplandı

17 Mayıs 2018 12:30


Yaz aylarının başlamasıyla beraber Edremit ve Kazdağlarında yaşanması muhtemel orman yangınlarının önlenmesi, yangın sırasında alınacak tedbirler ve yapılması düşünülen çalışmalar hakkında görüşüldüğü, kurumlar arası koordinasyon ve sorumluluklar ile ilgili önemli kararların alındığı toplantıda özellikle orman yangınları konusunda vatandaşların bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi ve orman yangınlarına karşı farkındalık oluşturulması konuları ele alındı.


Toplantıya Kaymakam Ali Sırmalı, Belediye Başkanı Kamil Saka, İlçe Jandarma Komutanı Özkan Kavak, Edremit Orman İşletme Müdürü Barış Tamer Kilis, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç, İlçe Emniyet Müdürü Tolga Alpay, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Recep Özbudak, Edremit İlçe Müftüsü Sait Emin Arvas, İlçe Sağlık Müdürü İbrahim Burak Can, Milli Parklar Şefi Murat Erdem Gezgin, İlçe Meteoroloji Müdürü Rahmi Ulaş, Karayolları 29. Şube Sorumlusu Resul Sayır , UEDAŞ Müdürü Mehmet Faruk Bozan katıldı.




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