Ormana dikilecek ağaçlar köylüye kiralanarak şehre göç önlenecek

Balıkesir'in Bandırma Orman İşletmesi Müdürü Taner Nişancı, Hıdırköy, Şirinçavuş, Kepekler, Gönen Ulukır, Turplu, Erdek Tatlısu ve Marmara Adası'nda uygulanmaya başlanan gelir getirici ağaç dikme projeleriyle köylere gelir kazandırıp göçü durdurmak istediklerini ifade etti.

Kullanılmayan 799 hektar ormanlık alanı temizleyerek ağaç dikimi için hazır hale getirdiklerini belirten Bandırma Orman İşletme Müdürü Taner Nişancı, “Bu alanların temizlenmesini ve sürümünü tamamladık. Kasım ayında ağaç dikim işlemine başlayacağız. Dikimini yapacağımız zeytin, ceviz ve badem ağaçlarını 49 yıllığına köy halkına kiralayacağız. Köyden kente göç eden genç nüfusun bu yolla köylerde kalmalarını sağlamayı hedefliyoruz” dedi.

2018 yılını çok verimli ve kazançlı geçirdiklerini ifade eden Nişancı “205 Bin metreküp dikili alan programı ile orman ürünleri ürettik. Bandırma Orman İşletme Müdürlüğü olarak kâr eden bir işletmeyiz. 366 Bin hektar arazimizin yüzde 36'sı ormanlık arazidir. Bu arazilerde yaptığımız çalışmalar sonucunda 2018 yılı için işletmemizde 18 milyon TL kâr beklentimiz var. Gönen'de Balcıdede ve Güneşli köylerindeki arazilerde Trüf Mantarı ağaçlandırması yaptık. 3 ya da 4 yıl sonunda hasada başlayacağız. Kara elmas olarak da bilinen Trüf mantarı, kokulu ektomi korizo cinsi mantardır. Sağlık alanında kullanılır. Oldukça pahalı bir üründür. Kilosu 2 bin Euro civarındadır. Bu proje ile adı geçen köylerde büyük bir yatırımı gerçekleştirmiş olacağız“ diye konuştu.

Kârlı ve verimli bir yıl geçirdiklerinin altını çizen Taner Nişancı, “Kuşkusuz bu kârlılığımız karşılığında da işletme olarak birçok yatırıma imza attık. 21 km orman yolu yaptık. 31 km'lik mevcut orman yolunun da üst kısmına mıcır serdik. Gönen'de yangın kulesi inşa ettik. Susurluk'ta bulunan işletme binamızı ve bahçesini yeniledik. Bu yatırımlarımız için 3 milyon TL harcadık .Bu çalışmalarımızın meyvelerini yıllar sonrasında alacağız. Artık devlet ormancılığından millet ormancılığına geçtik. Bakanlığımızın da sloganı bu. Artık orman köylüleri orman teşkilatının hasmı değil hısmı olacaktır“ şeklinde konuştu.