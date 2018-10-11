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Ormandan topladıkları mahtarı yiyen 3 kadın zehirlendi

Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde doğadan topladıkları mantarı yiyen 3 kadın zehirlendi.

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde doğadan topladıkları mantarı yiyen 3 kadın zehirlendi. Mağdurlar ileri tetkik ve tedavi için Balıkesir'e sevk edildiler.


Edinilen bilgiye göre, Dursunbey'e bağlı Umurlar mahallesinde ikamet eden Ayşe G., Emine E. ve Münevver S. isimli kadınlar melki olarak bilinenm mantarı toplamak için mahalle kırsalına gittiler. Burada buldukları mantarları pişirerek yiyen üç kadın iki saat sonra fenalaştı. Yakınları tarafından hemen Dursunbey Devlet Hastanesi'ne getirilen üç kadına ilk müdahale burada yapılırken, kadınların zehirlendikleri belirlendi. Yapılan müdahalenin ardından ileri tetkik ve tedavi için Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine sevk edilen kadınlar, tedavi altına alındılar.


Uzmanlar, vatandaşları her buldukları mantarı yememeleri konusunda uyardı

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