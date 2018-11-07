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Ortalığı birbirine katan sürücü tutuklandı

Balıkesir Edremit ilçesinde polisin ’dur’ ihtarına uymayarak kaçan ve otomobille Yunus ekibinin motosikletine ve işyerlerine zarar veren sürücü tutuklandı.

Balıkesir Edremit ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan ve otomobille Yunus ekibinin motosikletine ve işyerlerine zarar veren sürücü tutuklandı.


Edremit'te dün akşam saatlerinde polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücü ortalığı birbirine kattı. Filmleri aratan kovalamaca da polis tarafından gözaltına alınan araç sürücüsü G.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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