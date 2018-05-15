Ortaokul öğrencilerinden “Bilim Fuarı”

Nerime Yüksel Ortaokulu Müdürlüğü, öğrencilerin araştırma yaparak ve yaşayarak öğrenmeye istekli olan merak eden, sorumluluklarının farkında olan bireyleri yetiştirmek, onların kendilerini ifade etme becerilerini geliştirmek, bilimin gerçek yaşamda var oluşunu göstermelerine fırsat sunmak amacıyla Bilim Fuarı düzenledi.

TÜBİTAK 4006 projesi için başvuran Nerime Yüksek Ortaokulunun Matematik, Türkçe, İngilizce, Bilişim Teknolojileri, Beden Eğitimi, Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler ve Görsel Sanatlar derslerinden toplam 20 proje TÜBİTAK destek programına alındı.

TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı için okulda 61 öğrencisi, proje danışman öğretmenleri gözetiminde planlı, programlı bir şekilde, titizlikle projelerini hazırladılar. Proje çalışmaları, başından itibaren okulun matematik öğretmeni Havva Şener tarafından takip edildi.

Hazırlanan 20 proje ile ilgili okul bahçesinde bilim fuarının açılışı yapıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan açılış programı okul müdürü Metin Erdin’in açılış konuşmasıyla devam etti. Okulun halk oyunları ekibinin gösterisinin ardından program öğrencileri müzik programlarını sundu. Gösterilerin ardından protokol üyeleri tarafından kurdele kesilerek fuar açılışı yapıldı. Protokol üyeleri, tüm proje stantlarını tek tek gezerek projeler hakkında bilgi aldılar.

Öğleden sonra ise TÜBİTAK il temsilcisi okula gelerek çalışmaları ve fuarı yerinde inceledi. Okulun tüm öğrencilerinin stantları gezebilmesi amacıyla fuar iki gün açık kalırken, ayrıca okul öğrencilerinin yararlanabilmesi için okula uzay çadırı kuruldu.

Açılışa, Erdek Kaymakamı Ekrem Çalık, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erbil Camgöz, Milli Eğitim Şube Müdürü Fethi Güvem ve okul müdürleri katıldı.