OSB Müdürü Mesut Eray aday adaylığını açıkladı

Mart ayında yapılacak yerel seçimlerde Altıeylül Belediye Başkanlığı için aday adayı olan Mesut Eray başvurusunu gerçekleştirdi. Başvuru dilekçesi vermek için Altıeylül Ak Parti ilçe Başkanlığına gelen Mesut Eray başvuru belgelerini AK Parti İlçe Başkanı Ayhan Atahan'a teslim etti.

Altıeylül İlçesi Belediye Başkanlığı için aday adaylığı açıklayan OSB Müdürü Mesut Eray basın açıklamasını AK Parti İl Başkanlığı toplantı salonunda çok sayıda basın mensubu ve partili önünde yaptı. Oldukça heyecanlı olan Eray konuşmasına kendisini tanıtarak başladı. Eray, Altıeylül ilçesi için yapacakları işleri sıralayarak, “Gönül belediyeciliği yapacağız. Ama önce vatandaşlarımızın geleceğe güvenle bakmaları ve kendilerini ekonomik olarak kendilerini rahat hissetmeleri gerekmektedir. Bu kapsamda istihdam alanlarının oluşturulması ve yatırım gelmesi için oda başkanlıkları ve OSB yönetimi ile koordineli çalışacağız. Belediye olarak şehrimizde ve ilçemizde bulunan kamu kurumlarıyla uyumlu çalışarak projeler üreteceğiz" dedi.

"Belediye olarak, kurumlarla ortak projeler üreteceğiz"

Başkan adayı Eray, kurumlar ile yapacakları projeleri maddeler halinde açıkladı. Eray, "Mesleki konularda Milli Eğitim Müdürlüğü ile, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ile sıfır atık projesi, Tarım Müdürlüğü ile Tarımsal kooperatifçilik alanında, Veterinerlik Fakültesi ile Hayvan Hastanesi kurulması, Coğrafi işaret konusunda ve ilçe sınırları içinde bulunan jeotermal kaynaklarının kullanılması için ortak çalışmalar yapacağız. öğrenciler burs ve yardım verebilmek için Eğitim Vakfı kurulması, özel çocuklar için otel konseptinde bakımevi yapılması, Güneş enerji santralleri kurulması ve Geleneksel Altıeylül Fuarının canlanması için çalışmalar yapacağız" şeklinde konuştu.

En önemli proje olarak da Altıeylül Belediye binasını ilçe merkezine taşımak olduğunu belirten Eray, "Bu önemli projeleri sizlerle birlikte gerçekleştireceğiz. Bizler Yunus misali gurur ve kibirden uzak duracağız. Tevazuyu ise şahsiyet, hasiyet, hamiyet, hassasiyet ve insanlık kavramlarında arayacağız. Bizler bu hizmet davasını zamanın, mekanın ve makamın ötesinde bir anlayışla hırsını sevdasına, nefsini kalbine, aklını başına, bedenini ruhuna feda edenlerin davası olarak göreceğiz. Bizler işimizi ağzı laf yapanlarla değil, yüreği memleket diye çarpanlarla göreceğiz" şeklinde konuştu.