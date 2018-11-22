OSB'deki işçiler organlarını bağışladı

Organ ve doku bağışının artması için çalışmalarını sürdüren uzmanlar özel sektörle de temas halinde. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikaları ziyaret eden organ ve doku bağışı yetkilileri bilgilendirmede bulundu. OSB'deki Dericioğlu Mobilya Fabrikası'nda verilen eğitim sonrasında fabrika çalışanlarından 25 işçi organ ve doku bağışı yaptı.

Organ ve doku bağışı bölümünde hemşire olarak görev yapan Emine Ekinci mobilya fabrikasında işçilere bilgi verdi. Emine Ekinci organ ve doku bağışı yaparak insanların hayatını kurtarmanın mümkün olduğunu söyledi. Fabrika yönetim kurulu başkanı Abdullah Serhat Çelikyılmaz'ın da katıldığı toplantının ardından başta fabrika yönetimi olmak üzere işçiler organ ve doku bağışında bulunarak bağışçı kartlarını aldı.