Otobüs kazasında ölen yolcunun kimliği belli oldu

Aynı kazada 40 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, bayram sabahı saat 06.30’da Balıkesir - Susurluk Karayolu’nda meydana geldi. Sürücüsünün uyuduğu iddia edilen yolcu otobüsü, kontrolden çıkıp yol kenarına devrildi. Kazada Yusuf Sonposta isimli yolcu hayatını kaybederken, 40 kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve AFAD ekibi gönderildi. Yoldan geçen diğer sürücülerinde yardımıyla otobüsten çıkarılan yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere sevkedildi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.