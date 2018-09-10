İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Otomobil ağaca çarptı: 1 yaralı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde virajı alamayan otomobilin ağaca çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde virajı alamayan otomobilin ağaca çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Hanlar mevkiinde meydana geldi. Kalkım'dan Edremit istikametine giden Adem Yörükoğlu idaresindeki 10 VA 261 plakalı otomobil, Hacıaslanlar Mahallesi girişinde bulunan virajı alamayarak yol kenarında ki çam ağacına çarptı. Kazada, Bağdat K. İsimli kadın araç içinde sıkıştı. İtfaiye ekipleri tarafından çıkartılan yaralı sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili jandarmanın araştırması sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.