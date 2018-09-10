Otomobil ağaca çarptı: 1 yaralı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde virajı alamayan otomobilin ağaca çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Hanlar mevkiinde meydana geldi. Kalkım'dan Edremit istikametine giden Adem Yörükoğlu idaresindeki 10 VA 261 plakalı otomobil, Hacıaslanlar Mahallesi girişinde bulunan virajı alamayarak yol kenarında ki çam ağacına çarptı. Kazada, Bağdat K. İsimli kadın araç içinde sıkıştı. İtfaiye ekipleri tarafından çıkartılan yaralı sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili jandarmanın araştırması sürüyor.