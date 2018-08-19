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19 Ağustos 2018 18:29

Otomobil ile motosiklet çarpıştı 2 yaralı

Balıkesir’in Erdek ilçesinde meydana gelen kazada 2 kişi ağır yaralandı.

Otomobil ile motosiklet çarpıştı 2 yaralı

19 Ağustos 2018 18:29


Kaza, Erdek-Ocaklar yolu arasında bulunan benzin istasyonu önünde meydana gelen kazada otomobil ile çarpışan motosiklet sürücü Barış Oruç ve arkasındaki Barış Barış Turan ağır şekilde yaralandılar.


Edinilen bilgiye göre Engin Akın idaresindeki 10 AAV 782 plakalı otomobil benzin istasyonuna dönerken, karşı yönden gelmekte olan Barış Oruç idaresindeki 10 JC 145 plakalı motosiklet şiddetli bir şekilde çarpıştı.


Çarpışmanın etkisiyle motosikletten fırlayan motosiklet sürücüsü Barış Oruç ve arkasındaki Barış Turan asfalta düşerek ağır şekilde yaralandılar. Kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralıları hemen Bandırma Devlet Hastanesine kaldırırken, sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.


Emniyet ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlatırken otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.




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