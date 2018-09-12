Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Balıkesir’in Edremit ilçesinde yol kenarında yürüyen bir kişi, kontrolden çıkan otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde yol kenarında yürüyen bir kişi, kontrolden çıkan otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Ertuğrul U. idaresindeki 17 LH 031 plakalı otomobil, Kadıköy Mahallesi Yolören Kavşağı yakınlarında kontrolden çıkarak, yol kenarında yürüyen Mülayim Duman'a (29) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 25 metre sürüklenen Duman olay yerinde hayatını kaybetti.
Sürücü Ertuğrul U. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.